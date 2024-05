Neri Marcorè in scena con "La buona novella"

Nei giorni 16, 17 e 19 maggio 2024 Neri Marcorè sarà in scena al Teatro Celebrazioni con lo spettacolo "La buona novella".

La Buona Novella è uno spettacolo pensato come una sorta di sacra rappresentazione contemporanea che alterna e intreccia le canzoni di Fabrizio De André con i brani narrativi tratti dai Vangeli apocrifi, cui lo stesso cantautore si è ispirato. Prosa e musica sono montati in una partitura coerente al percorso tracciato da De André nel disco del ‘70. La drammaturgia aggiunta, recitata perlopiù da Neri Marcorè, in qualche modo completa il racconto dell’autore genovese, trasformando La Buona Novella non solo in un concerto, ma in uno spettacolo originale che considera l’opera di De André come un ricchissimo patrimonio che può ben resistere anche all’assenza dell’impareggiabile interpretazione del suo creatore.

Lo spettacolo, previsto precedentemente il 5, 6 e 7 aprile, è stato rinviato a giovedì 16, venerdì 17 e domenica 19 maggio (feriali ore 21.00, domenica ore 18.00) per impegni improrogabili indipendenti dall’organizzatore. Gli abbonamenti e i biglietti già acquistati per il 5, 6 e 7 aprile rimarranno validi.