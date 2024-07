Nick Mason live a Sequoie Music Park

Sabato 20 luglio Nick Mason in concerto a Sequoie Music Park.

Nick Mason, batterista dei Pink Floyd, torna in Italia con il supergruppo formato da Guy Pratt (bassista dei Floyd dal 1987), Gary Kemp (Spandau Ballet) e Lee Harris (Blockheads) nel 2018 e che ha l’obiettivo di riportare sui palchi i primi successi dei Pink Floyd, attingendo alla discografia pre Dark Side Of The Moon e ricreando la stessa atmosfera psichedelica e iconoclasta che i Pink Floyd hanno insegnato a tutte le generazioni.