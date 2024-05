Domenica 2 giugno 2024 passano per l'Unipol Arena i" Nickelback", che portano in Italia il loro Get Rollin World Tour. La band capitanata da Chad Kroeger, che ha venduto oltre 50 milioni di dischi, e? pronta a far scatenare il proprio pubblico con i loro piu? grandi successi e i brani dall’ultimo disco Get Rollin’.