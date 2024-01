Nicola Lucchi presenta "Il sogno del cinema", scritto insieme a Dante Spinotti

Sabato 20 gennaio al Gallery16 in via Nazario Sauro 16 a Bologna, ore 18,

Nicola Lucchi ci presenta il libro scritto insieme a Dante Spinotti “Il sogno del cinema. La mia vita un film alla volta.” (La Nave di Teseo).

A cura di Christian Tarantino di ScambievolMENTE (diretta live su Youtube).

Bookshop in collaborazione con Trame.



Dante Spinotti è un famoso direttore della fotografia con all’attivo più di 50 film. È famoso per non aver pregiudizi nel girare in digitale, essere stato candidato due volte al premio Oscar per la fotografia e anche per essere uno dei pochi direttori della fotografia che sono passati con successo dalla televisione al cinema. L’incontro di una vita: Micheal Mann! Spinotti e Mann si sono conosciuti grazie a Dino De Laurentis produttore di Manhunter!

Arrivato al suo ottantesimo compleanno, spinto e aiutato da Nicola Lucchi, ha deciso di pubblicare, per la Nave di Teseo, la sua autobiografia in cui racconta tutta la sua lunga carriera cinematografica.

Nicola Lucchi presenterà il libro arricchendo l'intervista di aneddoti ed episodi curiosi e interessanti.



Diretta YouTube canale ScambievolMENTE