Nicolò Govoni presenta il suo nuovo libro "Fortuna" a Bologna

Dopo due anni dall’ultima volta, Nicolò Govoni torna in Italia per presentare il suo nuovo libro “Fortuna” (Rizzoli), incontrare i sostenitori e raccontare in prima persona la realtà di Still I Rise. L'appuntamento a Bologna è fissato per il 6 dicembre, alle ore 18.00, presso la Sala Borsa del Palazzo Comunale.



"Sono stati due anni incredibili, tra i più faticosi, spaventosi ma anche speranzosi di tutta la mia vita", racconta Nicolò Govoni. "Sono felice di tornare in Italia, e di farlo incontrando l’enorme famiglia che si è raccolta intorno al movimento Still I Rise per restituire a ogni membro un pezzo del supporto che ci dimostra tutti i giorni. Non vedo l'ora di portare prova della nostra rivoluzione umanitaria in tutta la penisola!".



Ogni tappa del tour “Fortuna” non sarà una semplice presentazione del libro, ma un’esperienza immersiva in cui i partecipanti vedranno il mondo capovolgersi e la propria identità messa in discussione. Nella prima parte di ogni incontro, dal titolo “La Lotteria Umana”, saranno quindi esplorati i temi della discriminazione e dell’ingiustizia sociale, mentre nella seconda parte Nicolò Govoni racconterà del suo libro e del lavoro a Still I Rise, con un momento dedicato a domande e risposte del pubblico. I volontari dei gruppi territoriali Still I Rise saranno inoltre presenti per offrire informazioni sulle attività e modalità di supporto all’organizzazione. L'ingresso a ogni incontro avviene nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione da Covid-19: richiesto il green pass.