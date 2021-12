Natale con "Nightmare before Christmas" al Mast. Auditorium

Sabato 25 dicembre al Mast. Auditorium proiezione del film d'animazione di Tim Burton Nightmare before Christmas.

Gli abitanti di Halloween, nel quale vivono tutti i mostri della festività (zombi, lupi mannari, streghe etc.) salutano il loro Re delle Zucche, quel Tim Burton che li disegnava dai tempi in cui lavorava alla Disney e, controcorrente rispetto alla Casa Madre, rifiutava il manicheismo, coglieva in errore anche i propri eroi, preferiva i Morti (elegia dei diversi ed emarginati) all’edulcorato e ipocrita buonismo del Paese dei Santa Claus (il titolo storpia quello del poema “The night before Christmas” di Clement Clarke Moore). Dopo aver lasciato la sua inconfondibile impronta su temi, personaggi e soggetto, affida questa operazione coraggiosa, laboriosa e nostalgica (torna la magia di George Pal), alla regia dell’amico Henry Selick.

Età dai 6 anni