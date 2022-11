“Nikola Tesla: un genio in anticipo sui tempi” all'Opificio Golinelli

Sabato 19 novembre una giornata di laboratori in presenza all'Opificio Golinelli rivolti a bambine/i e ragazze/i dai 7 ai 13 anni che, attraverso esperimenti di laboratorio e creative attività di storytelling, conosceranno Nikola Tesla, visionario inventore.

I laboratori saranno:

TESLA COMIC: un fumetto intermittente

Per tutte le bambine e i bambini con la passione per la scienza e i fumetti, si propone un laboratorio per conoscere meglio lo scienziato Nikola Tesla e le sue “illuminanti” scoperte, cimentandosi nell’ideazione di un fumetto originale.

Chi parteciperà all’attività, dopo aver testato in prima persona e con l’aiuto di esperti alcune delle invenzioni più famose dello scienziato, realizzerà un fumetto a tema da arricchire con circuiti luminosi.

Della durata di un’ora e mezza e rivolto a bambine/i dai 7 ai 10 anni, il laboratorio avrà repliche: 9.30-11.00, 11.15-12.45, 14.30-16.00, 16.15-17.45

Storie di un genio all’avanguardia

A partire dal racconto dell’affascinante e travagliata storia di vita di Nikola Tesla, scienziato geniale le cui invenzioni hanno anticipato molte delle attuali tecnologie, le/i partecipanti potranno provare alcune delle sue invenzioni per conoscere il contributo alla vita di ogni giorno. Utilizzando la piattaforma Pixton, si cimenteranno in un’attività di scrittura creativa, che li porterà a realizzare un fumetto digitale personalizzato su aneddoti e scoperte dello scienziato.

Il laboratorio, rivolto a ragazze/i dagli 11 ai 13 anni, si svolgerà dalle ore 18.00 alle 19.30.

Contributo di partecipazione: 10 € (sconto del 10% per i possessori della Card Cultura)