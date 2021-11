"Nina formichina che voleva volare" lo spettacolo per bimbi a Villa Terracini

Domenica 5 dicembre in scena a Villa Terracini lo spettacolo "Nina formica che voleva volare". Spettacolo per bambini dai 3 ai 6 anni.

Nina è una piccola formichina che vive in un giardino insieme alla sua famiglia e alle sue amiche formiche… ma Nina sente dentro di sé di non essere solo una formica… le piacerebbe essere una farfalla e spesso ne parla, ma tutti la prendono in giro… Nina allora decide di partire e lascia il formicaio alla ricerca di qualcuno che la possa aiutare a trasformarsi in farfalla. Durante il viaggio incontrerà molti altri insettini e animaletti ognuno di loro è nato con una forma ed un corpo diverso da quello che vorrebbero… ognuno di loro è nato in una famiglia, in una comunità in cui si sentono stretti, incompresi, limitati… ognuno di loro però è riuscito a trovare il modo di valorizzare la propria diversità… sarà così anche per Nina che alla fine scoprirà che si può essere farfalle anche senza le ali…

Scritto e diretto da Andrea Lupo, con Alessia Raimondi e Camilla Ferrari e la voce di Andrea Lupo. Luci e suoni di Andrea Bondi. Puppets di Cristina Gamberini. Scene e costumi di Camilla Ferrari. Consulente pedagogica Laura Todini. Produzione Teatro delle Temperie con il sostegno di Regione Emilia Romagna.