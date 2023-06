Socialità, concerti e tornei: torna la No Border Cup, il festival dello sport antirazzista

È arrivata alla settima edizione la No Border Cup, il festival dello sport antirazzista e dei diritti organizzato dalla squadra di calcio popolare Hic Sunt Leones. Tantissimi gli eventi che il centro sportivo Mauro Pizzoli, in zona Pescarola, ospiterà dal 5 al 29 giugno: dibattiti, spettacoli, concerti e tornei di calcio a 7 maschile, calcio a 7 femminile, calcio a 5 misto e green volley. Dopo l’aiuto fornito alle popolazioni colpite dall’alluvione con le Brigate della Campagna Diritti Sommersi, la squadra di calcio popolare Hic Sunt Leones, oltre a organizzare l’evento, lancia la campagna “Senza campionato mai” in collaborazione con Uisp Emilia-Romagna. Una chiamata nazionale alle realtà di sport popolare e di base con l’obiettivo di aiutare le società sportive colpite dall’alluvione attraverso dei gemellaggi. Saranno presenti all’iniziativa alcuni esponenti della squadra di calcio ASD Meldola, in provincia di Forlì-Cesena, il cui campo sportivo è stato allagato, l'Assessora allo Sport Roberta Li Calzi e i giocatori e dirigenti di Hic Sunt Leones.

Il match amichevole con il Meldola sarà anche l’occasione per stringere un gemellaggio tra le due squadre e per presentare il crowfunding per sostenere la ripresa delle attività sportive.

Di seguito il programma completo:

Lunedì 5 giugno

Reading Teatrale Ilva football club alle 21

di Usine Baug & Fratelli Maniglio Produzione Campo Teatrale

Ilva football club parla di un sogno, un sogno grande due volte la città di Taranto, un sogno che lentamente e inesorabilmente si sgretola e si scontra con la realtà.

Martedì 6 giugno

Talk a partire da Il calcio gentile di Ted Lasso alle 21

con Elisa Pellegrino e Attilio Palmieri e Giulia Guardavilla

Il talk sarà dedicato alla serie tv “Ted Lasso”, comedy di successo di AppleTV+, pluripremiata agli Emmy Awards per due anni consecutivi (2021-2022).

Giovedì 8 giugno

Dibattito “DIRITTI SOMMERSI- SENZA CAMPIONATO MAI, sostegno alle società sportive colpite dell'alluvione”. Alle ore 21:00

Presentazione della campagna “Senza Campionato MAI” con gemellaggio tra APD Hic Sunt Leones (BO) e ASD Meldola (FC), crowfounding e raccolta materiale

con Roberta Li Calzi, Assessora allo sport Comune di Bologna; Lorenzo Piazza, Presidente APD Hic Sunt Leones; Presidente, dirigenti e giocatori ASD Meldola; Brigata “Diritti SOMMERSI; UISP Emilia-Romagna; modera Roberto Terra, apd Hic Sunt Leones.

a seguire

Serata musicale con Flaw vinyl set alle 22:00

Flavio ha un costante rapporto con la musica e suona la chitarra elettrica sin dalla prima adolescenza, come selector/Dj di musica elettronica Flaw fa parte della famiglia Girovelle Psicotroniche e si colora di sonorità che spaziano fra techno, fresh breakbeat/trance, electro e progressive.

Lunedì 12 giugno

Presentazione del libro Fuori dalla mischia alle 20,30

con Maxime Mbanda

Mbanda è un rugbista a XV italiano (29 caps) attualmente in forza al Colorno. Oltre che per i suoi meriti sportivi è noto nel mondo del rugby per il suo impegno contro razzismo e discriminazioni. Per la sua attività di volontario con la croce gialla di Parma durante il lockdown causato dall'epidemia di Covid-19 è stato nominato cavaliere della Repubblica.

Giovedì 15 giugno

Puntata live del podcast La Riserva alle 21

con Emanuele Atturo, Simone Conte e Daniele Manusia

Il varietà calcistico di Fenomeno, ideato all’interno della redazione del sito Ultimo Uomo, ha già collezionato oltre 280 puntate e per l’occasione sarà registrato direttamente dall'erba del campo Pizzoli.

Martedì 20 giugno

Presentazione della rivista di Cronache di spogliatoio Mosaico alle 21

L’eredità di Gianni Minà con Giuseppe Pastore

In Nel nome del padre, il primo numero di Mosaico, la rivista di Cronache di spogliatoio, troverete tra le altre cose storie che arrivano dappertutto: si intrufolano al Camp Nou per riemergere nei vicoli di Spaccanapoli; raccontano il cinema calcistico di Sorrentino e Kusturica, ma anche la pazzia del loco Bielsa.

Giovedì 22 giugno

Presentazione del libro Area piccola alle 20,30

con l’autrice Giorgia Bernardini

Giorgia Bernardini, al suo esordio, racconta il basket come metafora del talento, di qualsiasi talento. E racconta soprattutto, con tenerezza e forza – caratteristiche di tutte le ragazze della squadra –, quanto dimenticare sia impossibile, ma perdonare sia la via per vivere. E vincere. Perché sì, si può vincere.

Lunedì 26 giugno

Presentazione di Fuoriserie. Tre storie di atlete paralimpiche alle 21

con l’autrice Francesca Cavallo e Veronica Yoko Plebani

Le storie di tre atlete straordinarie – Tatyana Mcfadden, Bebe Vio, Zahra Nemati – plurivincitrici di medaglie d’oro alle paralimpiadi e alle olimpiadi. Tre donne fuoriclasse che hanno superato ogni limite e sono diventate ispirazione e modello per le atlete e gli atleti di tutto il mondo.

Martedì 27 giugno

Dibattito Passione e tanto altro – racconti di pratiche sportive per l’inclusione alle 20,30

con Progetto Passione, Uisp Emilia-Romagna, Hayat e Cidas e Piazza Grande

Dibattito per raccontare le buone pratiche di integrazione e accoglienza attraverso lo sport e le sinergie tra le associazioni sportive di base, le cooperative e le onlus. Un territorio, quello bolognese, da sempre propulsore di progetti ed esperimenti che permettano alle persone con background migratorio di praticare benessere e socialità attraverso lo sport.

Giovedì 29 giugno

Serata musicale con Mentalità alle 19

Mentalità si insinua in spazi senza apparenti connotazioni club e li trasforma in templi senza regole, orari o schemi. Trance, acid, break, techno, house, folklore romagnolo, canti provenienti da luoghi lontani, Mentalità non ha una precisa identità di genere ed ha un unico obiettivo, quello di offrire un escape reale dal grind della quotidianità che affligge ognuno di noi attraverso il rituale della danza.