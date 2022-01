Lo spettacolo "Noè" al Teatro Testoni Ragazzi

Domenica 30 gennaio lo spettacolo "Noè" in scena al Teatro Testoni Ragazzi.

C’è un giardiniere. Si chiama Noè. Ha un lavoro da fare. Un lavoro importante: deve coltivare un giardino.

Ma forse è qui anche per un altro motivo...

C’è una voce a ricordarglielo. Una voce alta e seria. C’è poco da scherzare, anche se Noè ne avrebbe tanta voglia: raccontare una storia, questo chiede la voce. “Noè, devi raccontare una storia!”.

E Noè racconta... racconta, racconta... racconta dei suoi figli: Sem, Cam e Jafet... racconta dell’Arca, del diluvio, degli animali (un diluvio di animali,racconta Noè), racconta di emozioni, di sogni (tutti i sogni degli animali), racconta...

Perché raccontare è un po’ come coltivare un giardino: bisogna scegliere le parole, proprio come si scelgono i fiori e le piante; bisogna riempire i buchi, inventare le parti che non si conoscono, proprio come si aggiunge un bel sasso oppure una piantina nuova nel giardino, là dove qualcosa manca: è un lavoro, ma è anche un gioco.

E il racconto, come il giardino, è bello non quando tutto è perfetto, ma quando dà gioia a chi lo guarda, a chi lo ascolta (si guarda anche un racconto, come si può ascoltare un giardino).

E Noè-Bruno gioca, racconta, inventa, si stanca, racconta, gioca, regala invenzioni, energie, gioca, racconta... fino a non poterne più!

Spettacolo adatto da 4 a 8 anni

Durata: 50’