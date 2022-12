Noemi live al Teatro Celebrazioni

Martedì 13 dicembre Noemi in concerto al Teatro Celebrazioni.

Noemi ha conquistato il palco dell’ultimo Festival di Sanremo con la sua voce e la sua grinta; il brano “Ti amo non lo so dire” è stato certificato Disco D’Oro. In questi mesi si è schierata al fianco di Save The Children per i bambini bisognosi di tutto il mondo. L’artista, dopo lo straordinario live di giugno al Teatro Coliseo di Buenos Aires, prosegue il suo tour facendo tappa al Teatro Celebrazioni di Bologna. Durante il concerto Noemi alternerà le ultime hit ai suoi brani più amati, accompagnata dalla sua band.