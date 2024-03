"Nogravity in Divina Commedia reloaded" in scena al Teatro Celebrazioni

Sabato 23 marzo 2024 "Nogravity in Divina Commedia reloaded" sul palco del Teatro Celebrazioni.

A distanza di quindici anni dalla prima opera, Inferno, Nogravity ripropone e svela gli studi e le esperienze che hanno portato alla realizzazione della loro arte attraverso la messa in scena di Divina Commedia Reloaded . «Le donne e gli uomini, terreni e divini, mortali e immortali, che Dante Aligheri racconta nella danza della “ Divina Commedia” non sono corpi. Ma intelligenze, memorie, visioni, desideri, idee: anime. E le anime non pesano. Questa intuizione fisica e poetica è il fulcro da cui prende letteralmente il volo la messa in scena di Emiliano Pellisari », scrive dello spettacolo Sandro Cappelletto, Directeur Artistique de la Philarmonique Romaine.

Protagonista del balletto è Mariana Porceddu, in arte Mariana/P, diventata negli anni anche coreografa e direttrice di NoGravity – assieme a Pellisari – e che dello spettacolo è inoltre music designer. Accanto a lei, nello spazio scenico, Eva Campanaro, Francesco Saverio Cifaldi, Giada Inserra, Leila Ghiabbi e Giovanni Bellucci.