"Noi e....Mina"

Pre-cena in musica al Fluart di Bologna con i Bakivo. La band bolognese propone i propri brani originali e una selezione di di cover della grande Mina. Due repertori non privi di affinità, e resi assolutamente coerenti dalla originale vocalità di Sara D'Angelo.



Voce: Sara D'angelo

Chitarre: Luca Cremonini

Basso: Pedro Judkowski

Batteria (ospite): Piero Roda



Ingresso e consumazione: 12€



Fluart - centro d'Arte Urbana

Via Monte Grappa 7/B Bologna



Possibilità di cena