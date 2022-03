Nomadi - Ma che Film è la Vita

Mercoledì 16 marzo i Nomadi in concerto al Teatro Duse con il Tour 2022 "Ma che film la vita".

Sono i primi anni 60 quando tra Modena e Reggio Emilia Beppe Carletti e Augusto Daolio decidono di formare una loro band. L’esordio avviene nel 1963 e il nome scelto è Nomadi, denominazione scelta un po’ per caso ma forse anche per destino! Sono passati 54 anni ma loro sono ancora lì: 80 concerti all’anno in tutta la Penisola con una media annuale di 1.000.000 di spettatori che comprendono bambini, genitori e nonni, creando così quello che si può definire il “ popolo nomade”.

E’ la band più longeva in Italia e prima di loro, al mondo, solo i Rolling Stones: nel 2018 i NOMADI hanno festeggiato i 55 anni di Musica.