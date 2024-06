"Non cadrà più la neve (śniegu już nigdy nie będzie)" a Teatri di Vita

Un massaggiatore dell’Est fa il suo ingresso nella vita dei facoltosi abitanti di una comunità scialba e inaccessibile, i quali, a dispetto della loro ricchezza, trasudano tristezza interiore e desiderio. Le mani del misterioso nuovo arrivato hanno proprietà curative, e tutto è destinato a cambiare… La regista Ma?gorzata Szumowska ha firmato numerose pellicole (In the name of…, Corpi, Un’altra vita, The other lamb) presentate e premiate nei più prestigiosi festival internazionali, ed è stata tra l’altro coproduttrice di Antichrist di Lars von Trier. Condivide la regia di questo film Micha? Englert, fino ad ora direttore della fotografia dei film di Szumowska, e ora al suo debutto anche nella responsabilità complessiva.