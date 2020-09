Anteprima al cinema: "Non conosci Papicha"

Dopo l'anteprima avuta nel mese di luglio scorso all'Arena Tivoli, abbiamo il piacere di presentare, in versione doppiata, NON CONOSCI PAPICHA (Papicha) Regia di Mounia Meddour Gens con Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda Douaouda, Yasin Houicha, Zahra Doumandji.



La programmazione prevede i seguenti spettacoli:

VENERDI 25 settembre unico spettacolo alle ore 21

SABATO 26 settembre unico spettacolo alle ore 21

DOMENICA 27 settembre spettacoli ore 17,30 - 20,30



Il film ha vinto 2 Cesar ed ha ottenuto 1 candidatura a Lumiere Awards.



Nedjma è una ragazza vivace che ama la moda e sogna di fare la stilista. Frequenta l'università, esce di nascosto la sera con la sua migliore amica, ma nell'Algeria degli anni Novanta viene mal giudicata da chi disprezza la libertà - di pensiero, di vestiario, di movimento, di stile di vita - femminile. La voglia di mettere su la sua prima sfilata viene dunque vista come un affronto dai fondamentalisti del posto, e la sua vita e quella delle sue amiche inizia a prendere una piega sempre più pericolosa.



E' anche l'occasione per riprendere in sicurezza gli spettacoli al chiuso.

Abbiamo effettuato una pulizia profonda alle sedute, la sala è sanificata a ogni spettacolo, manteniamo la distanza tra le sedute, rispettiamo naturalmente tutte le misure di sicurezza.

Vi aspettiamo



Sono preferite le prenotazioni on line - alle quali sarà applicato per tutti il prezzo ridotto di €uro 5 + prev. - ma comunque la cassa sarà operativa 30 minuti prima dell'inizio dello spettacolo.

I posti NON sono assegnati.

I prezzi alla cassa saranno € 6 interi ed € 5 i ridotti - da quest'anno sarà accettata la Card cultura e la Card Musei.

