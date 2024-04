"Non è musica per vivi" commedia musicale a teatro

È notte in teatro e tra un sipario storto, un custode stravagante e un intruso inatteso, un gruppo di fantasmi si esibisce alla luce della luna piena, all'insaputa della proprietaria del teatro. Ma cosa succede quando i vivi interferiscono con lo show? "Non è Musica per Vivi”, commedia musicale per grandi e piccini, è in arrivo a teatro con nuove date!



- 12 Maggio ore 17:00 - Teatro Spazio Reno, Calderara di Reno, ore 17:00

- 16 Maggio ore 20:15 - Teatro Orione, Bologna, ore 20:15



Previste riduzioni per under 14, studenti universitari, disabili e under 8.



“NON È MUSICA PER VIVI” è una brillante commedia musicale con testo teatrale inedito, scritto dal regista Stefano Cutaia, che celebra alcuni tra i pezzi più belli dei musical entrati nella storia, da Chicago a La La Land, Singin' in the Rain, The Rocky Horror Picture Show, Mamma Mia, Little Shops Of Horrors e tanti altri.



I brani e le coreografie sono rivisitati e reinterpretati in chiave moderna, così da offrire una fresca panoramica a chi, anche giovanissimo, si approccia per la prima volta a questo genere di spettacolo, ma anche a chi è appassionato da sempre e ha voglia di gustarsi i suoi classici preferiti uno dopo l'altro... e nel mentre ridere a più non posso!



Lo spettacolo è adatto a un pubblico adulto così come ai bambini (consigliato dai 5 anni in su). Pensato inoltre per le scuole come momento di formazione su un genere di spettacolo che ha fatto la storia della cultura teatrale e che popola di citazioni il nostro linguaggio odierno.



Per la data del 12 maggio si ringrazia lo sponsor Sincrodub: Studio di Doppiaggio e di Registrazione Sincrodub



Per la data del 16 maggio si ringrazia lo sponsor Tecnocasa Metropolis Immobiliare Bologna Via Battindarno, Affiliato: Metropolis Immobiliare S.r.l.u.