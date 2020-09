“Non mi sopporto!”, dalla svalutazione alla valorizzazione di sé: conferenza gratuita

Quante volte nella vostra vita avete sentito quella vocina interiore che vi ha criticato? Che vi ha giudicato senza pietà? Che ha notato ogni vostro minimo difetto? Che vi ha fatto sentire che non valete niente? Spesso cerchiamo comprensione negli altri, ma noi stessi siamo i primi che non cerchiamo di capirci. Come mai? Partiamo dal presupposto che siamo fatti di tante parti, che nascono in vari momenti della nostra vita e che nel momento in cui nascono ci sono utili per andare avanti nel miglior modo possibile. La parte giudicante é una di queste. É nata in un momento in cui era presente qualcosa di difficoltoso e doloroso da affrontare. Lei, come una guerriera, ha indossato armatura, scudo, spada e ci ha protetto dal dolore. Cerchiamo di conoscere la sua storia, di legittimare il suo dolore e di capire che messaggio ci sta mandando. Noi abbiamo bisogno di lei e lei ci vuole aiutare. Scopriremo come fare in modo che sia meno severa e che le sue critiche diventino qualcosa di fertile per farci stare meglio.



