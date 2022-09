Nordic walking & music brunch

Una domenica mattina nello splendido spazio del parco del Paleotto un appuntamento doppio all'insegna della salute e della musica!



- ore 10:00 | Nordic Walking A cura di M'over Walking - Uno sport completo alla portata di tutti, da provare assime all'esperta Flavia Calzà.

PARTENZA DALLA CASA DEL PALEOTTO

info: flaviacalza24@gmail.com - 335 785 3622



- ore 12:00 | Brunch Musicale - GRANPA (blues-rock)

"Granpa. Ovvero la rivincita del riff.Una nuova apoteosi per quella frase di chitarra secca, stentorea e implacabile che può fare di un classico brano rock o di un comune canone blues una canzone impossibile a dimenticarsi..." Rockerilla

Gianluca Bartolo - chitarra, voce

Luca Macaluso - chitarra, voce

(possibilità di pranzare presso il bar della Casa del Paleotto)



EVENTO GRATUITO



Gallery

Come raggiungerci: Paleotto 11 è raggiungibile con l'autobus 13A o 96 (fermata Rastignano Paleotto), con il treno (fermata Rastignano), in bici (20 minuti dal centro città), in auto (Via Toscana direzione Fondovalle Futa), a piedi dalla chiusa del fiume Savena percorrendo la "via di Camille" (sentiero CAI n° 913 )