"Not in my house". Streetbasket a Bologna

La seconda edizione di Not in my house, il torneo di streetbasket 4vs4 dei playground bolognesi, si chiude con le attese finali il 17 a 18 luglio in Piazza VIII Agosto a Bologna.

Le 10 squadre finaliste sono le prime due classificate delle 60 di partenza che dall’11 giugno si sfidano nelle 5 conference territoriali dell’arera metropolitana per conquistare il titolo di King di Bologna.

Promosso dall’ASD Not in my house, il progetto mette al centro la pallacanestro, uno degli sport più amati e popolari a Bologna, e valorizza i talenti e la passione che arrivano dalle realtà locali dei 5 distretti della Città Metropolitana.

Per le finali che si svolgono a Bologna, in Piazza VIII Agosto, verrà allestito un campo regolare per far disputare tutte le partite e due tribune nei lati lunghi del campo per dare la possibilità agli spettatori di seguire gli scontri.

Nel programma anche show di ballo e performance esterne, con cibo, birra, musica ma soprattutto tanto Basket dalle 18.00 alle 24.00.