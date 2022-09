Not Moving live + Muddy Worries live a Bologna

Sabato 3 settembre Not Moving live + Muddy Worries in concerto a Frida nel Parco.

Lilith, Dome La Muerte e Antonio Bacciocchi registrarono insieme per l'ultima volta nel 1988. Ne uscì l'epitaffio alla formazione storica dei Not Moving, l'album “Flash on you”. Da allora le cose sono radicalmente cambiate, nella musica, nella società, nella cultura, soprattutto nei cuori e nelle anime dei protagonisti. In mezzo ognuno ha ricominciato e finito migliaia di volte, sempre da un'Altra parte. Ora di nuovo a fianco (con Iride Volpi) con un nuovo album “Love Beat” esatta rappresentazione di ciò che sono i NOT MOVING LTD, un'entità artistica che fa ovvio riferimento al passato e alle radici ma guarda costantemente in avanti.