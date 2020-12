"Note di Festa", il concerto di Natale va in scena online

"Note di Festa" è il titolo del Concerto Natalizio che la Fondazione, anche quest’anno, ha organizzato presso il Teatro Ebe Stignani di Imola con la collaborazione di Emilia Romagna Festival. Strauss, Mozart e Rossini ci accompagneranno nelle interpretazioni di una grande orchestra quale Salzburg Chamber Soloists, presentata dall’ecclettico Elio.



Non ci siamo voluti arrendere, abbiamo voluto mantenere questo tradizionale appuntamento festivo e l’abbiamo fatto approfittando delle possibilità che ci offre oggi la tecnologia: lunedì 28 dicembre alle ore 21 il Concerto della Fondazione sarà visibile per la prima volta in tutto il mondo grazie alla diretta in live-streaming gratuito su Lepida Tv (canale 118 del digitale terrestre) e Italiafestival.tv.