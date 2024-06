Mercoledì 26 giugno dalle 19.00 e fino a mezzanotte via Andrea Costa si anima per la Notte Bianca: una festa di strada che vedrà oltre all'apertura di negozi ed esercizi pubblici anche tanti eventi per far divertire grandi e piccoli. Strada pedonalizzata, street food, musica dal vivo e tanta voglia di ballare.