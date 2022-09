Sabato 10 settembre ore 18-24 Notte Bianca di Castel Maggiore.

Il Circo in Strada: notte bianca dedicata all’arte circense con acrobati, funamboli, giocolieri, mangiafuoco, clown. Strade pedonalizzate, intrattenimenti, musica e gastronomia. Silent Party: la discoteca silenziosa in Piazza Pace, con quattro console con dj e centinaia di cuffie per ballare in silenzio fra effetti luminosi.