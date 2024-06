Notte Bianca in via Sardegna e via Lombardia: festa di strada e pedonalizzazione

Festa di strada con via Sardegna e via Lombardia pedonalizzate e negozi aperti, musica dal vivo, spettacoli, giochi e attrazioni per bambini, street food, mercato, artigianato artistico, associazioni sportive e di volontariato.

Sabato 15 giugno dalle 18 alle 24 in via Sardegna - via Lombardia.

Per l’occasione, dalle 17 di sabato 15 giugno all'1.30 di domenica 18 giugno, sono stati adottati alcuni provvedimenti al traffico legati allo svolgimento della manifestazione.

Via Lombardia divieto di transito veicolare, da via Abruzzo a via Bellaria

Via Sardegna divieto di transito veicolare, da via Lombardia a via Calabria

Piazza Belluno divieto di transito veicolare, da via Lombardia a via Friuli Venezia Giulia

Via Tagliamento senso unico alternato, da via Calabria a via Lombardia

Un evento in collaborazione con Ascom Confcommercio.