Cosmoprof, la Notte Bianca della ristorazione: si cena fino a mezzanotte

Profumi, cosmetici, trucchi. La bellezza torna sotto le Due Torri dal 16 al 20 marzo con Cosmoprof, la fiera leader mondiale per l’intera industria della cosmetica, e sabato 18 torna anche la Notte bianca della ristorazione organizzata da Confcommercio Ascom Bologna e Fipe per accogliere a tavola fino a mezzanotte i visitatori dell’evento. Un’edizione quella di quest’anno di Cosmoprof che si preannuncia molto partecipata e rappresenta un’occasione anche per Bologna e gli imprenditori della città pronti ad accogliere turisti e visitatori.

In vista di Cosmoprof, quindi, i ristoratori associati Fipe-Confcommercio Ascom Bologna hanno aderito alla Notte bianca della ristorazione di sabato 18 marzo, che garantisce ai visitatori della fiera di poter cenare fino a tarda sera. «Per noi ristoratori è sempre un’opportunità poter lavorare a contatto con i turisti e adeguare i nostri orari a quelli della città, quando a Bologna ci sono eventi di questa portata – commenta Vincenzo Vottero, Presidente Fipe-Confcommercio Ascom Bologna –. È per questo che sabato 18 marzo alcuni locali, tra la città e la provincia, terranno aperte le cucine fino a tardi per poter accogliere i visitatori della fiera».

RISTORANTI E TRATTORIE

NOTTE BIANCA DELLA RISTORAZIONE: sabato 18 MARZO 2023 cucine aperte fino alle ORE 24 nei seguenti ristoranti:

A BOLOGNA:

A Casa Mia Bistrot, Viale Pietramellara 2, Tel. 051.6591249

Adesso Pasta Car Ristorante, Via IV Novembre 12, Tel. 051.220062

Cantina Bentivoglio, Via Mascarella 4/B, Tel. 051.265416

Da Matusel, Via delle Belle Arti 20, Tel. 051.231718

La Piazzetta, Via del Pratello 107, Tel. 051.558882

La Sberla Bistrot, Via Altabella 12/E, Tel. 051.5060790

Noi – Quelli di Cantina Bentivogli, Via San Gervasio 3 c/o Mercato delle Erbe, Tel. 051.235214

Piedra del Sol, Via Goito 20, Tel. 051.227229

Pistamentuccia – Cucina Romana, Via Alfredo Testoni 2B, Tel. 051.19986689

Pizzeria Trattoria Belle Arti, Via Belle Arti 14, Tel. 051.225581

Re Sole Ristorante e Bistrot, Via San Mamolo 14/C, Tel. 342.3164788

Ristorante Biagi, Via Saragozza 65, Tel. 051.4070049

Ristorante Pizzeria Due Lune, Via Nino Bertocchi 1/A, Tel. 051.567569

Tana Libera Tutti, Via San Felice 13, Tel. 370.3114355

Trattoria Leonida, Vicolo Alemagna 2/B, Tel. 051.239742

ViVo Taste Lab, Viale Antonio Silvani 18, Tel. 051.4126498

IN PROVINCIA:

Trattoria Cicceria, Via Matteotti 41, Castel S. Pietro Terme BO, Tel. 051.944711

Ristorante Pizzeria Minelli, Via Ponte Nuovo 21, Pieve di Cento BO, Tel. 051.975466

La Casona Tutti Fritti, Via Bologna 114/B, San Giovanni in Persiceto BO, Tel. 051.6871713

