Notte Bianca a San Lazzaro di Savena: balli, divertimenti e shopping all night long!

Indirizzo non disponibile

Venerdì 10 giugno, dopo due anni d'assenza, torna la Notte Bianca di San Lazzaro di Savena. Nelle strade del centro città pedonalizzato dalle 19 a mezzanotte balli, divertimenti e moltro altro. Non vedevamo l'ora di tornare a far baldoria nei quartieri e nei comuni del bolognese con serate come questa.