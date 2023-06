Notte Bianca via d'Azeglio: appuntamento il 6 luglio

Notte bianca in via D' Azeglio il 6 luglio, spettacoli, intrattenimenti, si balla con musica anni 80/90, sfilata di moda organizzata da Les Amies, negozi aperti, cene all' aperto e tanto divertimento, da Porta San Mamolo a Via Urbana dalle 19 alle 24, con il contributo di Ascom, patrocinata dal Quartiere Santo Stefano, per rendere un centro storico vivo.