"Notte bianca" in via Dagnini e via degli Orti

NOTTE BIANCA via Dagnini via degli Orti

Mercoledì 5 giugno dalle ore 19.00 strada pedonalizzata e negozi aperti - musica dal vivo - spettacoli di danza - giochi e attrazioni per bambini- street food - associazioni di volontariato - stramercato, tutte le merceologie - expo aziende - artigianato artistico - associazioni sportive - teatro di strada... e tanto altro