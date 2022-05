Mercoledì 8 giugno dalle 19 alle 24 Notte Bianca di via Dagnini e via degli Orti. Una serata con negozzi aperti, musica dal vivo, animazione per bambini, spettacoli di danza, street food e artigianato artistico. Oltre alla strada pedonalizzata e ai negozi aperti fino a mezzanotte, ci sarà intrattenimento e musica, oltre che gli immancabili corner di street food!

