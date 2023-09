Notte Bianca in via San Mamolo: live music, dj set e negozi aperti

Mercoledì 13 settembre, ritorna a grande richiesta la Notte Bianca in Via San Mamolo: dalle 19 e fino alla mezzanotte ad animare la bellissima strada che sta ai piedi dei colli ci saranno spettacoli, musica e dj set. I locali saranno aperti in tutta la via e sarà possibile fare aperitivo, cenare e divertirsi con belle colonne sonore, balli e spettacoli.