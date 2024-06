Notte Blu (e Rossoblù) a Bologna: la magia dell'acqua solo per una notte

Il Canale Reno illuminato con i colori del Bologna: le sue acque diventeranno rossoblù, ma solo per una notte. E' la Notte Blu, la manifestazione arrivata nel 2024 alla sua nona edizione con la novità di una location inedita, il Giardino Bulgarelli. Ci saranno, dalle 18.00 alle 23.00 del 3 luglio, tanti stand, laboratori per bambini, visite guidate. Momento clou della serata la Cerimonia delle Ninfee, durante il quale centinaia di piante verranno liberate sul letto del fiume. E ognuna conserva il desiderio di chi l'ha lasciata andare.

“LA VOCE DELL’ACQUA”

Visita guidata - laboratorio per bambini lungo il canale di Reno

@ Ritrovo: Giardino Bulgarelli, via della Certosa, 14 - Chiosco BoloPark

03 luglio 2024, dalle 17:00 alle 18:00

Nel tratto che costeggia la ciclo-pedonale dal Giardino Bulgarelli passando per Ponte della Certosa fino ad arrivare al ponticello dietro l’antistadio, una sbadata ninfa delle acque chiederà aiuto ai bambini per superare il suo esame di Naiade del Reno. Un laboratorio itinerante per bambini dai 4 ai 10 anni alla scoperta del prezioso oro blu che scorre sotto i nostri piedi e del valore che ha per la nostra città. Un percorso a tappe in cui i bambini dovranno superare prove di abilità fisica e giochi di movimento, rispondere a indovinelli sui canali e la loro funzione e aguzzare la vista per trovare degli elementi nascosti. All’arrivo del nostro cammino si concluderà con una sorpresa di Bolle di sapone.

Con Stefania Somma

Costo 10,00€

Su prenotazione: clicca qui

“IL CANALE DI RENO E L’EX COMPLESSO CONVENTUALE DEI CERTOSINI”

Visite guidate con Canali di Bologna, Bologna Servizi Cimiteriali, il Museo del Risorgimento e l'Associazione Amici della Certosa

@ Ritrovo: Ponte del Ghisello

03 luglio 2024, primo turno 17:30 secondo turno 19:30

In occasione della Notte Blu, vi invitiamo a partecipare a una visita guidata alla scoperta del tratto del Canale di Reno compreso tra via della Barca e via Sacco e Vanzetti. La visita inizia dal Ponte del Ghisello, dove scopriremo la storia di questa struttura e la sua importanza nel contesto del Canale di Reno. Proseguiremo con una passeggiata lungo il Canale di Reno, derivato a Casalecchio grazie alla storica Chiusa omonima. Durante il percorso, esploreremo il muro di cinta dell'ex complesso conventuale dei Certosini.

Giungeremo all’elegante Ponte della Certosa, caratterizzato dal suo colonnato neoclassico, e ne scopriremo la storia e le caratteristiche architettoniche. Accederemo poi agli spazi del Cimitero Monumentale di Bologna, dichiarato patrimonio dell'umanità UNESCO nel 2021. Durante la visita, ammireremo opere straordinarie di diverse epoche e stili, scoprendo l'evoluzione storica e artistica di questo luogo unico.

Durata: la visita guidata avrà una durata di circa 90 minuti

Costo 10,00€

Su prenotazione: clicca qui

“BURATTINI NEL CANALE”

Performance per adulti e bambini

@ Ritrovo: Giardino Bulgarelli, via della Certosa, 14 - Chiosco BoloPark

03 luglio 2024, dalle 18:00 alle 19:00

Con Burattini a Bologna

Ingresso gratuito

Su prenotazione: clicca qui

“NELL’ACQUA”

Reading con aperitivo - con Teatro dell’ascolto di Bologna vicino al Canale di Reno

@ Ritrovo: Giardino Bulgarelli, via della Certosa, 14 – Chiosco BoloPark

03 luglio 2024, dalle 19:00 alle 20:00

Una serata magica di letture e riflessioni sull'acqua, in compagnia del Gruppo di Lettori del Teatro dell'Ascolto di Bologna. Questo evento celebra l'acqua come simbolo di vita, rinascita e purificazione, e ci invita a riflettere sulla sua importanza e sulla necessità di preservarla.

COSA ASPETTARTI:

Reading di Brani, Poesie e Racconti: Una serie di letture che hanno come filo conduttore l'acqua, eseguite dal Gruppo di Lettori del Teatro dell'Ascolto

Aperitivo: Un piacevole aperitivo offerto a tutti i partecipanti, per condividere un momento di convivialità e scambio.

Riflessione e Condivisione: Momenti di riflessione sull'importanza dell'acqua, ispirati dalle parole dei poeti e dei filosofi.

Stasera il Gruppo di Lettori del Teatro dell'Ascolto di Bologna, in linea con il tema di questa notte Blu, intendiamo celebrare l'acqua invitando tutti ad averne cura, e a rispettarla. Questo perché, come dice il poeta, “anche noi come l'acqua che scorre, siamo viandanti in cerca di un mare”

Si raccomanda di portare una coperta o dei cuscini per sedersi comodamente durante le letture

In caso di maltempo, l'evento potrebbe essere posticipato. Controlla gli aggiornamenti sui canali ufficiali dell'organizzazione

Ti aspettiamo per una serata di poesia, riflessione e convivialità lungo il Canale di Reno!

Ingresso gratuito

Su prenotazione: clicca qui

“PIC NIC SUL CANALE”

Unisciti a noi per un meraviglioso pic nic autogestito di quartiere lungo il Canale di Reno!

@ Ritrovo: Giardino Bulgarelli, via della Certosa, 14 – Chiosco BoloPark

03 luglio 2024, dalle 20:00 alle 22:00

Porta con te la tua tovaglietta e il tuo cestino per goderti un momento di relax all'aperto. Sarà un'occasione perfetta per socializzare, gustare buon cibo, trascorrere del tempo con amici e vicini e conoscere da vicino il canale di Reno illuminato di rosso e blu.

COSA PORTARE:

Tovaglietta

Cuscini

Cestino con stoviglie

Cosa Troverai al Giardino Bulgarelli:

Food Truck: street food facile da acquistare e consumare per riempire il tuo cestino.

Bolopark: Bevande rinfrescanti per accompagnare il tuo pasto.

Ricorda di portare tutto il necessario per il tuo comfort e il tuo pic nic

Rispetta l'ambiente e utilizza i cestini per i rifiuti disponibili

In caso di maltempo, l'evento potrebbe essere posticipato. Controlla gli aggiornamenti sui canali ufficiali dell'organizzazione

Ti aspettiamo per un giorno all'insegna del buon cibo, della convivialità e del relax lungo il canale di Reno

“Concerto con le Scuole sul Canale: Omaggio al Progetto PERCORSI BLU”

Vieni a celebrare con noi la bellezza e l'importanza della rete dei canali attraverso la musica e la partecipazione delle scuole locali! In collaborazione con le scuole di Bologna e BoloPark

@ Ritrovo: Giardino Bulgarelli, via della Certosa, 14 – Chiosco BoloPark

03 luglio 2024, dalle 21:00 alle 22:00

Una performance musicale con le scuole di Bologna accanto al Canale di Reno, un omaggio al progetto "PERCORSI BLU": un’iniziativa per le scuole volta alla divulgazione della rete dei canali e sensibilizzare gli studenti sull'importanza della rete dei canali. Un'occasione per rafforzare i legami tra le scuole e la comunità locale, celebrando insieme i canali storici di Bologna.

Si raccomanda di portare una coperta o dei cuscini per sedersi comodamente lungo il canale

In caso di maltempo, l'evento potrebbe essere posticipato. Controlla gli aggiornamenti sui canali ufficiali dell'organizzazione

“Passeggiata stellare sul canale Reno: alla scoperta dei suoi segreti”

Una passeggiata rilassante lungo le sponde del Canale di Reno

@ Ritrovo: Sgrigliatore sul canale di Reno all’incrocio tra Via Sacco e Vanzetti e Via Valdossola

03 luglio 2024, ore 20:45

Preparati per una visita guidata sotto il cielo stellato di Bologna, mentre esploriamo il tratto poco conosciuto del Canale di Reno tra via Sacco e Vanzetti e via della Barca. Insieme, scopriremo i segreti nascosti di questa parte affascinante della città.

Una passeggiata rilassante lungo le sponde del Canale di Reno, attraverso una zona ricca di storia e mistero. Scopriremo la storia dello strano manufatto chiamato sgrigliatore, parleremo dello Stadio, esploreremo il portico che collega il Meloncello alla Certosa e osserveremo chiaviche di derivazione ancora attive. Ammireremo ponti antichi e nuovi lungo il nostro percorso, immersi nella suggestiva cornice della Notte Blu. Durante la passeggiata, potremo ammirare le ninfee illuminate galleggianti sull'acqua e i bagliori rosso blu che si rifletteranno sul canale.

Quota di Partecipazione: 10,00€

Su prenotazione: clicca qui

“CERIMONIA DELLE NINFEE”

Ogni partecipante avrà la possibilità di lasciare una ninfea sull'acqua

@ Ritrovo: Davanti al locale Dyva, lato pista ciclo pedonale

03 luglio 2024, dalle 21:30 alle 22:30

L'evento centrale sarà il rilascio simbolico di ninfee lungo il canale. Ogni partecipante avrà la possibilità di lasciare una ninfea sull'acqua, contribuendo a creare uno spettacolo di fiori galleggianti e affidare al canale il proprio desiderio.

COSA ASPETTARTI:

Accoglienza dei partecipanti di fronte al locale Dyva ore 21:15

Distribuzione delle ninfee e spiegazione del significato della cerimonia.

Dalle ore 21:30 Inizio della Cerimonia delle Ninfee con il rilascio dei fiori sull'acqua.

Spettacolo visibile dai vari ponti di legno lungo la pista ciclo pedonale e dal Giardino Bulgarelli

Ore 22:30: Conclusione della cerimonia.

L'evento è gratuito, prenota la tua ninfea. Offerta libera

Chi non riesce a prenotare la propria ninfea può vedere lo spettacolo dai vari ponti di legno lungo la pista ciclo pedonale e dal Giardino Bulgarelli

In caso di maltempo, l'evento potrebbe essere posticipato. Controlla gli aggiornamenti sui canali ufficiali dell'organizzazione

Su prenotazione: clicca qui

“Mercatino Creativo lungo il Canale di Reno”

Vieni a scoprire il talento creativo della nostra comunità e trascorri una serata indimenticabile lungo il Canale di Reno illuminato di Rosso e Blu. Organizzato dall’Associazione Creartisti

@ Ritrovo: Dal Portico della Certosa, via della Certosa, 14 lungo la pista ciclo pedonale che costeggia il canale di Reno

03 luglio 2024, dalle 18:00 alle 23:00

Partecipa al Mercatino Creativo lungo il Canale di Reno, un evento dedicato all’artigianato locale, alla creatività e alla condivisione. Passeggia lungo il canale e scopri una varietà di prodotti unici, fatti a mano da talentuosi artigiani e creativi della nostra comunità. Banchetti con una vasta gamma di prodotti artigianali, tra cui gioielli, ceramiche, tessuti, opere d'arte e molto altro.

L'evento è aperto a tutti e l'ingresso è gratuito.

Si consiglia di portare contanti, poiché non tutti gli espositori potrebbero accettare pagamenti elettronici



“IL CANALE ILLUMINATO DI ROSSO E BLU”

Un omaggio ai traguardi storici della nostra città

@ Ritrovo: Visibile dal Giardino Bulgarelli, dal portico della Certosa, dai ponti lungo la pista ciclo pedonale dietro l’antistadio

03 luglio 2024, dalle 21:00

Partecipa alla magica serata in cui il Canale di Reno si illumina di rosso e blu per celebrare i canali della città e raccontare la loro storia attraverso proiezioni lungo le mura della Certosa. Questo evento è un omaggio ai traguardi storici della nostra città, in particolare alla storica qualificazione del Bologna in Champions League dopo 60 anni.

COSA ASPETTARTI:

Illuminazione del Canale: Uno spettacolo di luci rosse e blu che rifletterà sull'acqua del canale, creando un'atmosfera suggestiva e celebrativa.

Proiezioni e Installazioni: Proiezioni visive che raccontano la storia e il presente dei canali di Bologna.

“AL DYVA IN BLU”

Non perdete l'occasione di vivere una serata magica in un'atmosfera unica e suggestiva

@ Ritrovo: Dyva, via Andrea Costa, 199

03 luglio 2024, dalle 18:00 alle 23:00

Una serata speciale al Dyva, situato in via Andrea Costa 199, con una splendida vista sul Canale di Reno. In occasione della Notte Blu, il Dyva si tingerà di blu per una serata indimenticabile all'insegna del divertimento e della musica.

La serata sarà caratterizzata da:

DJ dal vivo: Musica coinvolgente e ritmi incalzanti

Cocktail in blu: Una selezione esclusiva di drink colorati di blu, creati appositamente per l'evento

Venite a divertirvi con noi e a celebrare la Notte Blu in grande stile!