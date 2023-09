Torna la "Notte blu": luce sui canali di Bologna

Sabato 9 settembre un programma di appuntamenti legati da un solo fil rouge: l’acqua e la sua interazione con la città. Dalle ore 14.00 all’Opificio delle Acque, visite guidate, laboratori per bambini, una mostra fotografica e una performance di burattini, tutte iniziative volte alla scoperta dei canali in città.

Via della Grada, via Augusto Righi, via Oberdan e via Malcontenti sembrano normali strade cittadine percorse ogni giorno da auto, pedoni, ciclisti. Difficile immaginare, se non fosse per qualche affaccio, che sotto il manto stradale scorre il Canale di Reno. Uno dei tanti di Bologna. Insomma, pochi centimetri “più giù” c'è un'altra città, una Bologna inedita, sconosciuta ai più, ma dalla storia antica.

Per celebrare questa parte della città, Canali di Bologna presenta l’ottava edizione della Notte Blu, una manifestazione dedicata proprio alla valorizzazione dei canali, delle bellezze nascoste della città e del legame che Bologna ha con l’acqua.

L’evento si concluderà al Guazzatoio in via Augusto Righi con Luce sui canali, spettacolo di Video Mapping lungo il canale di Reno per raccontare la vita dei canali nella storia e nel presente della città.