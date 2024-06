Notte Celeste 2024: Sabrina Grementieri presenta "Il sole di sera"

Sabato 22 giugno ore 20.30

Castel San Pietro, Terme di Castel S. Pietro, Viale Terme 1113

In occasione della Notte celeste delle Terme dell'Emilia Romagna, presentazione de Il sole di sera, di Sabrina Grementieri, Love ed.

Dialoga con l'autrice Ilaria Zavatti.

Evento In collaborazione con Libreria Atlantide.



Dopo aver scelto diverse ambientazioni italiane, dalle Dolomiti al Salento, questa volta l’autrice imolese si avvicina a casa, sull’Appennino tosco-romagnolo. É qui che si dipana la storia di Marianna e di un antico borgo ristrutturato, con le vicende di Benno, Donella, Piet e degli altri abitanti di queste montagne. In questo luogo Marianna si troverà a doversi fermare e fare i conti con un passato che riaffiora.



Marianna è una giovane donna che vive in un furgone camperizzato e lavora come stagionale negli alberghi. Quindici anni prima, dopo una brutale aggressione che le ha causato una parziale perdita di memoria, ha lasciato la famiglia, con cui aveva pessimi rapporti, e ha scelto una vita solitaria. Zero legami, zero affetti, sempre pronta a partire al primo segnale di disagio. Quando il furgone ha un guasto improvviso, Marianna è costretta a fermarsi in un antico borgo ristrutturato sull’Appennino tosco-romagnolo: un luogo incantevole, popolato da gente ospitale e curiosa. In attesa che la sua casa mobile venga riparata, trova lavoro nel ristorante del paese: lei è un’ottima cameriera e Benno, il titolare, è entusiasta. Tra i due nasce una forte attrazione, che Marianna cerca di soffocare: non ha alcuna intenzione di stabilirsi tra quelle montagne, dunque meglio non affezionarsi a nessuno. Ma la cuoca del ristorante, Anita, rimane sbalordita dalla somiglianza della ragazza con una sua amica d’infanzia. E inizia a indagare. Quanto emerge dal passato sconvolge la vita di Marianna, che si trova a dover fare i conti con verità troppo a lungo nascoste. Fermarsi e affrontarle sarà l’unico modo per trovare un po’ di pace e smettere di fuggire.



Sabrina Grementieri è nata a Imola. Diplomata in Lingue e laureata in Scienze politiche a indirizzo internazionale, ha studiato per un anno in Germania, ma il suo grande amore resta l’Italia, Paese dove vive e che ama celebrare nei suoi libri. Tre sono le passioni che l’accompagnano da sempre: i viaggi, la lettura e la scrittura. Tra le sue pubblicazioni, La finestra sul mare edito da Sperling&Kupfer (2016) e pubblicato anche in Germania, Il calore della neve (Fabbri 2018), pubblicato anche in Albania, Esprimi un desiderio (Fabbri 2020), La notte della Concordia (Bur Rizzoli 2022).



Per info: Terme - tel. 051.940408