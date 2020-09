La notte dei giganti: evento di astronomia e inclusione sociale

Venerdì 18 settembre 2020 alle ore 21 (ritrovo ore 20:30) presso il Centro Sociale Frassinetti, in via Andreini, 18 - Quartiere San Donato-San Vitale (Bologna) e in collegamento streaming con l’Osservatorio Astronomico Felsina dell’Associazione Astrofili Bolognesi APS, si terrà l’evento “La notte dei giganti” dedicato ai giganti gassosi del Sistema Solare.

La Notte dei Giganti fa parte di Bologna Estate 2020, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Destinazione Turistica.

É organizzato da Associazione Astrofili Bolognesi APS e da Sofos APS – Divulgazione delle Scienze, con il contributo del Comune di Bologna e la collaborazione del Centro Sociale Frassinetti.

Mirko Govoni dell’Associazione Astrofili di Bologna e Luca Angeretti della Sofos terranno una conferenza divulgativa sui pianeti giganti gassosi del Sistema Solare, nel corso della quale è previsto un collegamento streaming con il telescopio dell’Osservatorio Astronomico Felsina per osservare “da vicino” Giove, Saturno, Urano e Nettuno, i pianeti più grandi del Sistema Solare.

La conferenza sarà in simultaneo in LIS Lingua dei Segni Italiana/Italiano.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo a eventi@sofosdivulgazionedellescienze.it oppure chiamando il numero 3703155954 dal lunedì al sabato ore 12:00-13:00 e 18:00-19:00, anche WhatsApp e sms.

All’ingresso ogni partecipante sarà sottoposto a misurazione della temperatura. L’uso della mascherina è obbligatorio.