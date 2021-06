Notte Europea dei Musei 2021: una visita speciale (a 1 euro) alla Pinacoteca Nazionale di Bologna

Sabato 3 luglio 2021 si celebrerà la diciassettesima edizione della Notte Europea dei Musei 2021, promossa dal Ministero della Cultura francese col patrocinio dell’Unesco, del Consiglio d’Europa e dell’ICOM. Anche il Ministero della Cultura aderisce all’iniziativa, promuovendo l’accesso a tutti i luoghi della cultura statali al costo simbolico di 1 euro, salvo le gratuità previste per legge.

Per l’occasione la Pinacoteca Nazionale di Bologna effettuerà un’apertura straordinaria serale dalle 20:00 alle 23:00 (chiusura della biglietteria mezz’ora prima), mentre Palazzo Pepoli Campogrande sarà accessibile, oltre al consueto orario di apertura, dalla 19:00 alle 23:00.

In ottemperanza alle disposizioni in materia di contenimento del contagio da Covid-19 l’ingresso al museo sarà consentito solo con mascherina, obbligatoria in tutti gli ambienti, e previa igienizzazione delle mani. In corrispondenza della biglietteria sarà collocato un termo scanner per la misurazione della temperatura. Non sarà autorizzato l’accesso alle persone che presentano una temperatura superiore ai 37.5 gradi. Sarà possibile entrare con zaini e borse di ingombro non superiore a 40x40x20 centimetri, gli armadietti porta borse non saranno disponibili.

All’interno del percorso il visitatore è tenuto a mantenere sempre la distanza di sicurezza di almeno un metro dalle altre persone.

Il personale di accoglienza e vigilanza sarà a disposizione per fornire tutte le indicazioni necessarie ad assicurare una visita in completa sicurezza.

Non è necessaria la prenotazione.

INFORMAZIONI DI CONTATTO

Pinacoteca Nazionale di Bologna

Via delle Belle Arti, 56 – Bologna

Palazzo Pepoli Campogrande

Via Castiglione, 7 – Bologna

