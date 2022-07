Notte di mezza estate a Camugnano

Indirizzo non disponibile

Sabato 9 luglio la "Notte di mezza estate" animerà il weekend di Camugnano. Dalle 19.30 hot dog, hamburger, patatine e a seguire dj set by Ricki Zicky. Camugnano (Camgnèin nel dialetto locale, Camugnàn in dialetto bolognese cittadino) è un comune italiano di 1.843 abitanti della città metropolitana di Bologna in Emilia-Romagna. Fa parte dell'Unione dell'Appennino Bolognese.