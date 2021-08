Notte di San Lorenzo "dalla stalla alle stelle"

Escursione per camminatori e ciclisti (Mtb e E-bike)



Dopo un assaggio del Parmigiano Reggiano di montagna al Caseificio Santa Lucia , Rocca di Roffeno - Castel d'Aiano (BO), divisione in gruppi e partenza

- a piedi fino alla Vetta del Monte Rocca,

- in bici fino alle Grotte di Labante.

Alle ore 22.00 cena sotto le stelle c/o il ristorante Casa Rugiada



Per informazioni e prenotazioni 051 912820 / 335 6090602

