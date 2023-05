"Notte Europea dei Musei": iniziative speciali e aperture straordinarie serali

Sabato 13 e giovedì 18 maggio i musei del Comune e Città metropolitana di Bologna aderiscono alla Notte Europea dei Musei con un programma diffuso di iniziative speciali e aperture straordinarie serali al costo simbolico di 1 euro.

Gli eventi della Notte Europea dei Musei nei Musei Civici di Bologna (sabato 13 maggio)

Museo Civico Archeologico | Via dell’Archiginnasio 2

ore 10-23 apertura straordinaria (dalle ore 19 accessibili atrio e Lapidario)

ore 19.30 e ore 21: Parole di pietra

Ingresso: dalle ore 19 € 1

Museo Civico Medievale | Via Manzoni 4

ore 10-23 apertura straordinaria (dalle ore 19 accessibili piano terra e piano interrato)

ore 20.30-22: Mezzanotte al museo: il mistero delle opere

Ingresso: dalle ore 19 € 1

Museo del Patrimonio Industriale | Via della Beverara 123

ore 10-23: apertura straordinaria

ore 21: Il segreto del mulino da seta. Un caso di spionaggio industriale nella Bologna del XVII secolo

Ingresso: dalle ore 18.30 € 1

Museo del Patrimonio Industriale | Via della Beverara 123, Bologna

Museo della Civiltà Contadina | Via San Marina 35, San Marino di Bentivoglio

Partenza dal MAMbo | Via Don Minzoni 14, Bologna

ore 17.30-22.30: Il pane tra città e contado: da Bologna a Bentivoglio

Ingresso: € 1 per ciascun museo

Gli eventi della Giornata Internazionale dei Musei nei Musei Civici di Bologna (giovedì 18 maggio)

Collezioni Comunali d'Arte | Palazzo d'Accursio, Piazza Maggiore 6

ore 17.30: Arte come cura! Dai collezionisti al musei

Museo civico del Risorgimento | Piazza Carducci 5

ore 20-22: apertura straordinaria gratuita

ore 20.30: inaugurazione della mostra Arriva Vittorio Emanuele! Dai festeggiamenti del 1860 alle celebrazioni del 1888

Museo Civico Archeologico | Via dell’Archiginnasio 2

ore 17: Da cacciatore ad agricoltore: la rivoluzione neolitica

Museo del Patrimonio Industriale | Via della Beverara 123

ore 11-12.30: L’antica Bologna tra chiuse, canali e conche di navigazione