Notte Europea dei Musei e Giornata Internazionale dei Musei: il biglietto costa 1 euro!

Sabato 18 maggio 2024 i musei del Comune e della Città metropolitana di Bologna aderiscono alla Notte Europea dei Musei e alla Giornata Internazionale dei Musei con un programma diffuso di iniziative speciali e aperture straordinarie serali al costo simbolico di 1 euro. Ideata nel 2005 dal Ministero della Cultura e della Comunicazione francese e dal 2011 estesa a tutta la comunità europea, con il patrocinio di UNESCO, Consiglio d’Europa e ICOM, l’iniziativa promuove la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea.

Per l'occasione, tutti i Musei Civici di Bologna saranno aperti straordinariamente con orario continuato dalle 10 alle 24 ed ingresso al costo di € 1,00 dalle 20 alle 24. Viene inoltre proposto un ricco programma di attività per offrire a cittadini e turisti l'opportunità di vivere esperienze insolite e divertenti. Gli eventi fanno parte di Bologna Portici Festival 2024, progetto promosso e coordinato dal Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna.

Programma degli eventi di sabato 18 maggio 2024

MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna | via Don Minzoni 14

ore 10-24: apertura straordinaria con ingresso a € 1,00 dalle 20 alle 24

ore 10.30 e ore 11.30: Visita alla collezione permanente guidata da ragazze e ragazzi del PCTO "Un giorno da mediatori"

Al termine del Percorso di Orientamento proposto dal Dipartimento educativo del MAMbo “Un giorno da mediatori”, le ragazze e i ragazzi della classe 3^ I del Liceo Laura Bassi condurranno una visita guidata tematica alla scoperta delle opere della collezione che più li hanno colpiti, sperimentando sul campo l'esperienza di essere mediatori del patrimonio del museo di arte contemporanea della città.

Prenotazione obbligatoria a mamboedu@comune.bologna.it entro le ore 13 del venerdì precedente.

Ingresso: biglietto museo (€ 6,00 intero / € 4,00 ridotto). Per i possessori di Card Cultura ingresso gratuito

ore 17.30: Presentazione del volume ‘Forgotten Architecture’ di Bianca Felicori

Forgotten Architecture nasce come gruppo Facebook il 28 maggio 2019 per condividere, in uno spazio virtuale, i progetti dimenticati o lasciati nell’ombra in Europa e nel resto del mondo, approfondire figure “minori”, unire diverse formazioni in Storia dell’Architettura per integrare il percorso universitario.

Ideato da Bianca Felicori, ricercatrice e autrice di architettura, nel giro di poco tempo è diventato un fenomeno sociale e ha dato vita ad una vera e propria community coinvolgendo un pubblico di settore e non.

Forgotten Architecture ora diventa libro, e lo fa mantenendo i suoi caratteri di esperienza collettiva, dinamica ed orizzontale nata proprio sui social network. Il libro è il risultato di anni di ricerca e raccolta di materiale fotografico, documenti e disegni da studi professionali, archivi privati e istituzioni. Nelle sue pagine vengono pubblicati in esclusiva alcuni progetti dimenticati di architetti famosi, come la casa di Arnaldo Pomodoro disegnata da Ettore Sottsass Jr., recentemente fotografata dalla curatrice del volume Bianca Felicori con Fabrizio Vatieri e Nicola Nunziata. Al libro hanno contribuito anche fotografi professionisti come Giovanna Silva, Luca Caizzi, Federico Torra, Roberto Conte, Stefano Perego e grandi studi e archivi di architettura e design come Gaetano Pesce, Fornasetti, Nanda Vigo, Vitra.

La curatrice Bianca Felicori dialogherà con Dante Bini, architetto, e Giulia Ricci, giornalista, Domus.

Il libro, pubblicato da NERO Editions, è realizzato grazie al sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura nell'ambito del programma Italian Council (XII edizione, 2023), ed è sponsorizzato da RESIDENZA 725 -shopping universe, land of culture.

Ingresso: gratuito

Casa Morandi | via Fondazza 36 e Museo Morandi | via Don Minzoni 14

ore 10-24: apertura straordinaria con ingresso gratuito a Casa Morandi e ingresso a € 1,00 dalle 20 alle 24 al Museo Morandi

dalle ore 15: Passeggiata Morandiana

Una doppia visita guidata a Casa Morandi e al Museo Morandi per scoprire e rivivere i luoghi dove il maestro Giorgio Morandi lavorava e abitava con le sue sorelle e osservare i quadri con le celebri nature morte conservati al museo. L'itinerario prosegue verso Grizzana Morandi, dove sarà possibile visitare la mostra di acqueforti “La Scola e il Parco di Montovolo nelle incisioni di Maurizio Boiani” ai Fienili di Campiaro e cenare presso la Locanda dei Fienili di Campiaro.

Punto di ritrovo: via Fondazza 36, Bologna.

Programma:

ore 15: ritrovo in via Fondazza 36 e visita a Casa Morandi

ore 17: trasferimento a piedi al MAMbo (via Don Giovanni Minzoni, 14) e visita al Museo Morandi

ore 18: trasferimento con navetta dedicata a Grizzana Morandi e narrazione dei luoghi cari al maestro

ore 19: visita alla mostra di Maurizio Boiani e ai Fienili di Campiaro (via Campiaro, 112/C)

ore 20.30: degustazione al tramonto organizzata dalla Locanda dei Fienili di Campiaro nella piazzetta adiacente

ore 22: ritorno al MAMbo

ore 23: arrivo previsto

La quota include:

- Trasporto con navetta dedicata

- Ingresso ai punti di interesse

- Guida accompagnatrice in città

- Guida museale dedicata

- Apericena presso la Locanda dei Fienili di Campiaro

Cancellazione:

Cancellazione con rimborso o modifica della prenotazione possibili fino a 48 ore prima dell’inizio dell’attività.

Prenotazione obbligatoria sul sito di Bologna Welcome.

Ingresso: € 30,00 / € 27,00 (under 18, possessori Card Cultura)

Museo del Patrimonio Industriale | via della Beverara 123

ore 10-24: apertura straordinaria con ingresso a € 1,00 dalle 20 alle 24

ore 15.30: In viaggio lungo il Navile: dal Battiferro al Torregiani

Il Canale Navile, che ancora oggi rappresenta uno degli elementi più caratteristici del nostro territorio, è stato per secoli la principale via di comunicazione e commercio di Bologna. Per riscoprirne il passato e conoscerne il presente un percorso con filmati, exhibit e postazioni interattive all'interno delle sale del museo e, a seguire, una passeggiata ambientale sino al sostegno Torregiani e ritorno.

Prenotazione obbligatoria a museopat@comune.bologna.it o allo 051 6356611 entro le ore 13 del venerdì precedente.

In caso di maltempo il percorso si svolgerà tutto all'interno del museo.

Ingresso: biglietto museo (€ 5,00 intero / € 3,00 ridotto). Per i possessori di Card Cultura ingresso gratuito

ore 21: Prodotto a Bologna

Dai preziosi veli di seta "alla bolognese", alla mortadella esportata in tutto il mondo, fino alle moderne macchine automatiche e alle motociclette e auto da corsa: un percorso attraverso le collezioni del museo per scoprire, attraverso i secoli, l'eccellenza dei prodotti e delle imprese della città.

Prenotazione obbligatoria a museopat@comune.bologna.it o allo 051 6356611 entro le ore 13 del venerdì precedente.

Ingresso: € 1,00

Museo internazionale e biblioteca della musica | Strada Maggiore 34

ore 10-24: apertura straordinaria con ingresso a € 1,00 dalle 20 alle 24

ore 17.30: Il cielo bruciava di stelle

Narrazione musicale con Gino Castaldo.

Questa storia comincia il 27 agosto 1979, il giorno in cui i banditi sardi rapiscono Fabrizio De André e Dori Ghezzi e si conclude il 21 settembre 1981 con l'uscita de La voce del padrone, il più famoso album di Franco Battiato.

Sono poco più di due anni, ma esplodono di straordinaria intensità: un vero e proprio periodo magico, un'età dell'oro per la musica italiana in cui i più eccezionali e talentuosi autori della canzone vivono i momenti cruciali della loro avventura dentro la storia del nostro Paese.

Uno dei più grandi musicteller italiani, il giornalista e critico musicale Gino Castaldo, svolge un racconto che è un diario di eventi, in un'incalzante cadenza cronologica che intreccia le storie di vita e di musica di nove protagonisti: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Vasco Rossi, Lucio Battisti, Francesco De Gregori, Pino Daniele, Franco Battiato, Francesco Guccini e Rino Gaetano.

Storie che si intrecciano agli eventi più significativi della storia d'Italia.

Ingresso: gratuito con possibile prenotazione del posto al costo di € 6,00 / € 5,00 (studenti universitari con tesserino / minori di 18 anni / possessori Card Cultura)

ore 18.30-20.30: IN ITINERE - SPECIAL

Mediazione musicale con Silvia Testoni, canto.

Ingresso: biglietto museo (€ 5,00 intero / € 3,00 ridotto). Per i possessori di Card Cultura ingresso gratuito. Ingresso € 1,00 dalle ore 20

Collezioni Comunali d'Arte, Palazzo d’Accursio | Piazza Maggiore 6

ore 10-24: apertura straordinaria con ingresso a € 1,00 dalle 20 alle 24

ore 18: Ludovico e Annibale Carracci. Storie antiche per due camini bolognesi nella collezione Michelangelo Poletti: inaugurazione della mostra curata da Angelo Mazza.

ore 21.45: Gli affreschi svelati: visita guidata alla mostra a cura di Silvia Battistini, curatrice del museo

Gli affreschi con Alessandro Magno e Taide incendiano Persepoli, di Ludovico Carracci, e con la Morte di Didone, di Annibale Carracci, furono eseguiti attorno al 1592 per due camini di Palazzo Lucchini in piazza Calderini, poi passato alle famiglie Angelelli, Zambeccari e infine Francia Comi.

I due affreschi, staccati dal muro per ragioni conservative, erano conservati in una collezione privata bolognese, fino a che furono posti in vendita presso una casa d’aste di Firenze nel settembre 2022 e aggiudicati dall'imprenditore Michelangelo Poletti.

Entrambi gli affreschi, conservati gelosamente dalla precedente proprietà, sono stati esposti in pubblico un'unica volta.

Grazie alla generosità dell’attuale proprietario è possibile presentare al pubblico dei Musei Civici di Bologna queste straordinarie testimonianze della civiltà artistica bolognese.

Ingresso all'inaugurazione: gratuito

Ingresso alla visita guidata: € 1,00

Casa Morandi | via Fondazza 36

ore 10-24: apertura straordinaria con ingresso gratuito

ore 18 (possibile replica ore 19): GIUSEPPE RAIMONDI racconta GIORGIO MORANDI. L'uomo e l'artista

Giorgio Morandi e Giuseppe Raimondi sono stati legati da un rapporto di profonda amicizia per tutta la vita. Questo testo teatrale curato e interpretato da Saverio Mazzoni non è altro che un racconto tratto liberamente da una selezione di testi che, nel corso degli anni, lo studioso dedica all'amico artista.

Ideazione a cura di Lorenza Selleri

Ingresso: gratuito

Museo Davia Bargellini | Strada Maggiore 44

ore 10-24: apertura straordinaria con ingresso gratuito

ore 20: L'educazione ai tempi del Bargellini

Visita guidata a cura di RTI Senza Titolo S.r.l., ASTER S.r.l. e Tecnoscienza.

Ingresso: gratuito fino ad esaurimento posti

Museo Civico Archeologico | via dell’Archiginnasio 2

ore 10-24: apertura straordinaria con ingresso a € 1,00 dalle 20 alle 24

ore 20-23: Scopri il museo con un mediatore

I visitatori possono usufruire di un servizio di mediazione museale secondo due diverse modalità:

- Chiedi all’archeolog*: un mediatore sarà a disposizione del pubblico per indirizzare nella visita e rispondere alle libere domande e curiosità sulle collezioni del museo. Per “aprire tutti gli scrigni” del museo, la postazione del mediatore si sposterà fra le sale secondo uno schema che verrà consegnato con il biglietto;

- Tutti al Museo Archeologico (fino ad esaurimento posti, max 10 persone per turno): è possibile fare un’esperienza al museo accompagnati da una mediatrice del progetto “Musei Innovativi e Aperti” che ha l'obiettivo di avvicinare al patrimonio culturale pubblici differenti per età e provenienza, favorire l'inclusione sociale e promuovere la partecipazione attiva alla vita culturale cittadina.

Ad ogni ora sarà possibile seguire alternativamente una delle seguenti attività, secondo uno schema che verrà consegnato con il biglietto:

- “’Toccare’ l’Antico Egitto”: esplorando anche con le dita, grazie alle copie di alcuni importanti reperti, sarà possibile seguire un percorso di approccio alla ricca collezione egizia del museo, la terza per importanza in Italia;

- “Sperimentazioni”: a partire dal racconto di reperti importanti esposti nella Collezione Greca e nella Sezione dedicata a Bologna etrusca, si offre un percorso speciale che riflette sul concetto di sperimentazione e incontro.

Ingresso: € 1,00

ore 20.30: Sulle tracce degli antichi etruschi fra nuove e antiche scoperte

Visita guidata a cura di Anna Serra, RTI Senza Titolo S.r.l., ASTER S.r.l. e Tecnoscienza.

Altro che musei polverosi e immobili! La visita è l'occasione per scoprire le più recenti novità su Bologna etrusca. Verranno esplorate le novità emerse negli scavi archeologici degli ultimi anni e le ricerche in corso per comprendere quanto ancora ci sia da indagare nel passato della città che attraversiamo quotidianamente.

Ingresso: € 1,00

ore 22: La collezione egiziana del Museo tra collezionismo e ricerca

Visita guidata a cura di Serena Nicolini, RTI Senza Titolo S.r.l., ASTER S.r.l. e Tecnoscienza.

La visita è l'occasione per esplorare la storia della collezione egiziana, che celebra i 30 anni dell'attuale allestimento, dalle prime acquisizioni alla pratica del collezionismo ottocentesco. Attraverso una selezione di reperti, sarà possibile illustrare come le metodologie di studio, di analisi e di restauro siano cambiate nei secoli fino ad arrivare a descrivere le ricerche più recenti svolte all'interno della collezione e che coinvolgono gli oggetti esposti.

Ingresso: € 1,00

Museo civico del Risorgimento | Piazza Carducci 5

ore 10-24: apertura straordinaria con ingresso a € 1,00 dalle 20 alle 24

ore 20.30: E il dipinto prese vita…

Visita guidata alla mostra “La pittura a Bologna nel lungo Ottocento | 1796 - 1915”, condotta dalla curatrice Isabella Stancari.

La visita sarà arricchita dalla presenza di rievocatori in costume storico di 8cento APS che animeranno la serata con quadri viventi ispirati alle opere in mostra.

Prenotazione consigliata a museorisorgimento@comune.bologna.it.

Ingresso: € 1,00 fino ad esaurimento posti

Museo Civico Medievale | via Manzoni 4

ore 10-24: apertura straordinaria con ingresso a € 1,00 dalle 20 alle 24

ore 21: Conoscenza e libertà. Arte islamica al Museo Civico Medievale

Visita guidata alla mostra a cura di RTI Senza Titolo S.r.l., ASTER S.r.l. e Tecnoscienza.

Ingresso: € 1,00 fino ad esaurimento posti

Museo per la Memoria di Ustica | via di Saliceto 3/22

ore 21: Visita guidata al Museo per la Memoria di Ustica

Una visita guidata per adulti al Museo per la Memoria di Ustica, luogo in cui l'artista francese Christian Boltanski ha creato l'installazione permanente dal titolo “A proposito di Ustica”, per non dimenticare una delle tragedie collettive più discusse della storia italiana.

Prenotazione obbligatoria a mamboedu@comune.bologna.it entro le ore 13 del venerdì precedente.

Ingresso: gratuito