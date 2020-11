Venerdì 27 novembre "La Notte Europea dei Ricercatori 2020" alle ore 18:00, evento online. Beyond the Horizon | on line laboratori interattivi, esperimenti in diretta, spazi per il confronto, webinar. La Notte Europea dei Ricercatori torna a Bologna e nelle città della Romagna anche nel 2020.

La Comunità Europea per il quinto anno consecutivo ha finanziato il progetto SOCIETY che quest’anno si arricchisce di una piccola parola: NEXT per dare il senso di uno sguardo che va oltre l’orizzonte, oltre le difficoltà del periodo che stiamo attraversando. In questo anno difficile le attività che solitamente portano in Via Zamboni a Bologna e nelle città della Romagna sede dei campus centinaia di postazioni dalle quali i ricercatori illustrano il loro lavoro, si trasferiscono tutte on line su una piattaforma realizzata ad hoc per ospitare laboratori interattivi, esperimenti in diretta, spazi per il confronto a tu per tu con i ricercatori e webinar sugli argomenti più attuali della ricerca.

Venerdì 27 novembre 2020, dalle 18.00 a mezzanotte, dal divano di casa, sarà possibile accedere alle oltre 100 stanze virtuali nelle quali, al di là dello schermo, più di 250 ricercatori illustreranno i loro studi più recenti, risponderanno alle domande del pubblico, ci parleranno in diretta di fenomeni di cui tutti conosciamo l’esistenza ma solo pochi immaginano le cause, e giocheranno con i ragazzi a suon di esperimenti e laboratori.