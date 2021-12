La Notte del Gospel con il "gigante" J. David Bratton

Settore Unico: Intero € 33,00 - Ridotto € 30,00 - Under 29 € 27,00

Sabato 18 dicembre La Notte del Gospel in scena al Teatro Celebrazioni.

J. David Bratton, gigante della musica gospel, produttore, autore e insegnante, torna in Italia dopo il successo ottenuto nelle passate tournée, questa volta con una formazione d'eccezione che accoglie i migliori cantanti e musicisti del gospel americano provenienti dalla Virginia e New York, Virginia Union Gospel Choir.

Il talento di Bratton, sia come compositore che come interprete e solista, gli ha dato l'opportunità di collaborare con diversi artisti di rilievo del panorama gospel internazionale, come Edwin Hawkins, Richard Smallwood, Timothy Wright, Hezekiah Walker, Roberta Flack e Pattie LaBelle, e artisti del calibro di Anastasia e Dee Bridgewater.

Sotto la sapiente guida di Bratton, Virginia Union Gospel Choir , pur con profonde radici nel gospel tradizionale, veicola la tradizione con uno show più giovane e moderno, dove la presenza scenica, l'eleganza e lo stile sono tanto importanti quanto i temi cantati e la vocalità. Ad arricchire l'esibizione del coro, la solista Brittany Rumph, soprano di fama internazionale la cui tonalità vocale spazia nei più disparati generi, dall'opera lirica al jazz.