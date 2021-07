La Notte di Lucio (Battisti) e Rino (Gaetano) al Battiferro

€ 7,00 a persona prenotazione consigliata, posti non assegnati N.b. Alle ore 21 nel caso in cui ci fossero ancora posti liberi verranno fatti entrare i non prenotati, registrando la loro presenza.

Prezzo € 7,00 a persona prenotazione consigliata, posti non assegnati N.b. Alle ore 21 nel caso in cui ci fossero ancora posti liberi verranno fatti entrare i non prenotati, registrando la loro presenza.

La Notte di Lucio e Rino per la rassegna "Siamo Angeli" al Battiferro: apuntamento il 30 luglio dalle ore 21.00.

Venerdì 30 luglio, ore 21, al Sostegno del Battiferro ci aspetta una serata dedicata a due grandi cantautori: Lucio Battisti e Rino Gaetano per la rassegna "Siamo Angeli".

Si ripercorreranno le carriere di Lucio Battisti e Rino Gaetano attraverso una re-interpretazione dei loro più grandi successi.

Chi non li conosce? chi non ha mai cantato una delle loro canzoni? chi non ha mai ballato sui brani di Rino Gaetano? chi non si è innamorato con le canzoni in sottofondo di Lucio Battisti?

La risposta la sappiamo bene! Per questo sappiamo anche che la serata dedicata alla musica di Lucio Battisti e Rino Gaetano farà breccia nel cuore di tutti!

Rino Gaetano, all'anagrafe Salvatore Antonio Gaetano, è un mito indiscusso. Cantautore ricordato per la sua voce ruvida, per l'ironia e i profondi testi caratteristici delle sue canzoni, nonché per la denuncia sociale spesso celata dietro testi apparentemente leggeri e disimpegnati.

Lucio Battisti è tra i più grandi, influenti e innovativi cantanti e musicisti italiani di sempre, considerato una delle massime personalità nella storia della musica italiana sia come compositore e interprete dei suoi brani, sia come compositore per altri artisti. Basti ricordare che in tutta la sua carriera ha venduto oltre 25 milioni di dischi.

