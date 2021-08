Aspettando la Notte Europea dei Ricercatori: i 5 aperitivi scientifici da non perdere

Aspettando la Notte Europea dei Ricercatori 2021, che quest’anno si terrà il 24 settembre, il consorzio Society (CINECA, Università di Bologna, CNR, INAF, INFN, INGV, ComunicaMente) organizza la ormai tradizionale rassegna di Aperitivi Scientifici “AperiScienza” che ci terrà compagnia con incontri gratuiti e aperti al pubblico.

I 5 appuntamenti in rassegna verteranno su temi di attualità scientifica, legati alle tematiche dei 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, con importanti ripercussioni per la società e per i cittadini.

Gli appuntamenti si tengono tutti i mercoledì dal 25 agosto al 22 settembre – dalle 18.30 alle 20.00 al centro CostArena, via Azzo Gardino 48, a Bologna.

La rassegna AperiScienza fa parte di Bologna Estate 2021, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città Metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...