Notte Verde: laboratori, visite guidate, piccole performance artistiche diffuse

Notte Verde 25 giugno 2021. Percorso artistico nella verdura con prodotti, degustazioni, cene, visite guidate, laboratori, musica, teatro e fiabe tra il calar del sole e il sorgere della luna piena

nelle aziende agricole, agriturismi, fattorie didattiche, riserve e cooperative aderenti dei comuni di Budrio, Castenaso, Minerbio, Molinella, San Lazzaro di Savena

dalle ore 16.00 alle ore 23.00

Venerdì 25 giugno la Notte è Verde!

Un programma artistico diffuso che si realizza nella stessa serata il 25 giugno, una delle giornate più lunghe dell’anno e all’indomani del plenilunio, nelle aziende agricole, agriturismi, fattorie didattiche, riserve e cooperative aderenti dei comuni di Budrio, Castenaso, Minerbio, Molinella, San Lazzaro di Savena. L’iniziativa ricreativa, didattica ed eno gastronomica ha scopo di valorizzare la rete di produttori e delle aziende agrituristiche locali e promuovere il consumo critico e a km zero.

Il programma prevede laboratori, visite guidate, piccole performance artistiche diffuse, una per ciascuna realtà agricola dal tardo pomeriggio a sera inoltrata, in una delle giornate più lunghe dell’anno e in una serata di luna quasi piena, prevedendo itinerari ciclo – turistici locali da compiere in sicurezza in bicicletta prima del buio, dei mini tour agro-artistici ed eno – gastronomici che, nell’insieme, costituiscano il programma artistico dell’iniziativa.

PROGRAMMA

BUDRIO

Agriturismo La Bagnarola h 18.30 – 22.30

Via Due Madonne, 1-2-3 Maddalena di Budrio

Serata con cena, accompagnata dalla Banda Giovanile Città di Budrio

Info e prenotazioni: info@labagnarola.it tel. 3386113658 labagnarola.it

Azienda agricola Baldazzi h 18.30 – 22

Via Olmo, 33

Degustazione dei prodotti e vendita di carni suine lavorate

Sonorità balcaniche con il trio Kletzmerom con Salvatore Panu – fisarmonica, Giacomo Bertocchi – clarinetto, Michele Murgioni – basso tuba

Info e prenotazioni: cinziam.73@libero.it tel. 051803026

Azienda agricola Taglioli h 18.30 – 22.30

Via Biscie Martella 1

Visita all'allevamento zootecnico di bovini da latte

Degustazione e vendita di prodotti caseari

Allieta la degustazione Ocarina Ensemble Budrio

Info e prenotazioni: budrioagricolataglioli@libero.it tel. 3493521403



CASTENASO

Agriturismo La sosta dell’ Idice h 18.30 – 22.30

Via XXI ottobre 1944, 16

Apericena musicale coi prodotti dell’azienda

Performance rock contautorale di Elisa Genghini band con Elisa Genghini - chitarra e voce, Gianluca Schiavon - batteria, Federico Trevisan – chitarra

Info e prenotazioni: info@lasostadellidice.it tel. 3479488497 lasostadellidice.it

Fattoria Michelini h 18.30 – 22.30

Via Bosco, 6

Visita alla fattoria degli animali

Aperispesa: cestino da asporto con i prodotti della fattoria e altre aziende locali anche per pic nic in loco

Ode alla luna – viaggio d’amore tra le fasi lunari, una fiaba con musica, poesia, canto e danza aerea dell’ass.ne GranDuca7 con Altea Bonatesta e Federico Costantini, Arianna Garulli- danza aerea, Adele Luigi – musiche

Info e prenotazioni: fattoria@fattoriamichelini.it tel. 3384573478 fattoriamichelini.it

Azienda agricola Zarri h 18 – 21

via Albertazzi 8/2

Laboratorio di smielatura, arnia didattica e assaggi di miele

Punto vendita di miele biologico

Accompagnamento musicale del trio KM0 con Claudio Scooter Quarantotto - chitarra e voce, Mirko Ciccio Marzaduri – contrabbasso, Federico Fred Guarnieri – percussioni. Poesie di Floriano Fabbri e disegni Fabrizio Bicio Fabbri

Info e prenotazioni: ambra8892@gmail.com tel. 3349619142 mieledambra.com



MINERBIO

Cooperativa l'Orto h 19 - 22.30

via Guglielmo Marconi 2/b

Visita al giardino e passeggiata tra i cereali antichi al tramonto

Bononia Quintet in concerto esegue Le stagioni di Vivaldi

Info e prenotazioni: cultura@comune.minerbio.bo.it tel. 0516611753 cooperativalorto.com



MOLINELLA

Azienda Agricola Bergonzoni h 16-19

via Severino Ferrari, n. 30 San Pietro Capofiume

Dimostrazione di filatura ed utilizzo della lana di pecora e visita alla stalla delle mucche. Assaggi e vendita di prodotti caseari

Info e prenotazioni: agriberg@msn.com tel. 3358126573 fb@AziendaAgricolaBergonzoni

Fattoria didattica Fondo Fiorina h 18-20

via Provinciale Superiore n. 242 Miravalle

Passeggiata-racconto tra le erbe spontanee ed aromatiche: come riconoscerle e catalogarle in un Erbario

Fiabe per bambini con Paola Martelli

Info e prenotazioni: sandrapiazzi@gmail.com tel. 3396639358 instagram #fondofiorina

Riserva Naturale Miravalley - Azienda agricola Fa.BRA h 18 – 20

Via Tagliamenazzo, n. 42 Miravalle

Passeggiata-racconto nella riserva: storia, piante spontanee e loro utilizzo

Laboratorio di fotografia per bambini con l'ass.ne Piccolo Museo Errante

Performance musicale della Banda Filarmonica Città di Molinella

Info e prenotazioni: febrasca@hotmail.it tel. 3299713077 fb@miravvaleyBO



SAN LAZZARO DI SAVENA

Azienda agricola Bonazza h 19 –22

via del Pozzo 2

L’olivicoltura nelle colline bolognesi

Passeggiata-racconto tra le 3200 piante di olivi

Degustazione guidata di olio extravergine e assaggi di bruschette

Allieta la serata il duo Valerio Pontrandolfo – sax tenore Marco Bovi - chitarra

Info e prenotazioni: saporidelpodere@libero.it tel. 3398952270 saporidelpodere.it

Agriturismo Corte dell’Abbadessa h 20 – 22.30

via Croara 7/1

Passeggiata-racconto tra le erbe e i fiori selvatici, e al campo delle arnie con degustazione di miele

Cena con biomenù a base di prodotti di stagione ed erbe spontanee Sonorità greche del trio Ikos con Laura Francaviglia – chitarra e oud, Olivia Bignardi – clarinetto, Adel Chouikhi – percussioni (daff, riqq e darbouka)

Info e prenotazioni: cortedellabbadessa@gmail.com tel. 333298544 ciortedellabbadessa.it

Tenuta Santa Cecilia Vigneti della Croara h 18-22

via Del Pozzo (entrata 1° cancello a sinistra)

Workshop di apicoltura biologica e messa in sella con i pony per i più piccoli

Apericena tra i filari e l'uliveto con i vini e i prodotti della tenuta

Allietano la serata la cornamusa e l’organetto di Fragole e Tempesta con Giorgio Spanos – violino, flauti e cornamusa emiliana e Giulia Betti – chitarra e organetto

Info e prenotazioni: info@tenutasantaceciliacroara.it tel. 3482230667 tenutasantacecilicroara.it

Fattoria Belvedere h 20.30-23

via Piombarola 1/a

Passeggiata nel bosco con gli animali della fattoria, adatto ai bambini

Dopocena con ciambella alla lavanda e acqua aromatizzata al rosmarino

Fiabe racconti letture nel bosco con Giuseppina Randi di Ote Teatro Ensemble

Info e prenotazioni: info@fattoriabelvedere.it tel. 3404867821 fattoriabelvedere.it



La Notte Verde è realizzata nell’ambito del progetto "Alti e Bassi, dalla collina alla pianura", percorsi d’arte e cultura tra natura borghi e verdura, a piedi e/o in bicicletta, un progetto dei comuni di Budrio, Castenaso, Minerbio, Molinella, San Lazzaro di Savena con il contributo di Citta Metropolitana di Bologna e nell’ambito di Bologna Estate.