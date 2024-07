Notte Viola: animazioni, giochi e musica al quartiere Borgo Panigale-Reno

Ritorna la festa di strada più attesa dell'estate Bolognese, evento di punta delle delle notti del Quartiere Borgo Panigale Reno: la "Notte Viola". La Notte Viola è spettacolo, food & drink, Aanimazione e intrattenimento ma anche beneficenza. Artisti bolognesi e non, saranno pronti a far divertire, cantare, ballare ed emozionare. Su tutto il percorso, che va da Pontelungo a Via Battindarno, si troveranno spettacoli di ogni genere, gruppi musicali e scuole di ballo, che accompagneranno grandi e piccini nella serata che si colorerà di Viola, dalle 19:30 alle 24.



www.notteviola.it