"Le Notti delle Sementerie" 2022. Festival di teatro contemporaneo

13 giornate di spettacolo, 1 spettacolo internazionale, 2 prime nazionali, 4 repliche del Sogno di una notte di mezza estate, 9 compagnie teatrali ospiti, 6 dialoghi, 32 artisti coinvolti, 22 cittadini coinvolti in scena provenienti dai laboratori aperti alla cittadinanza, 15 persone coinvolte nell'organizzazione del Festival, 20 volontari 50 tonnellate di paglia per attraversare in maniera nuova e gioiosa il nostro tempo

Il corso del vero amore non è mai andato liscio (W. Shakespeare).

Ma il senso della vita non è forse accettarne la sfida?

La settima edizione delle Notti delle Sementerie segna una rinascita e afferma la necessità di stare insieme e, finalmente, di fare insieme. L’arte del teatro diventa esperienza in grado di unire artisti e artiste, pubblico e comunità. Al centro di questa edizione, guida nella programmazione degli spettacoli, il Sogno di una notte di mezza estate e le tematiche che lo contraddistinguono: un ritorno al cuore del teatro che celebra il potere metamorfico dell’amore, le sue forme e le sue facce nascoste.

Dall’8 luglio al 7 agosto 2022 presso lo spazio agri - culturale Sementerie Artistiche (via Scagliarossa 1174) a Crevalcore (Bologna), si svolge la 7° edizione de Le Notti delle Sementerie, festival di teatro contemporaneo sotto le stelle, ospitato in un insolito e originale Teatro di Paglia, organizzato dall’Associazione Sementerie Artistiche, con la direzione artistica di Manuela De Meo e Pietro Traldi .

Il festival ruota attorno ad un singolare teatro di paglia, teatro effimero che ogni anno viene progettato in base alle caratteristiche degli spettacoli che dovrà accogliere, con tanto di quinte, fondale, sedute, e poi alla fine del festival torna ad essere paglia, scomparendo dal campo.

Artisti noti e giovani talentuosi del teatro contemporaneo si alternano in scena in spettacoli preziosi e curiosi.

Alcuni degli spettacoli sono introdotti alle 19.30 da CUT brevi indagini sonore prima della visione, approfondimenti critici a cura di Altre Velocità.

Incontri informali in cui raccogliere spunti, consigli di lettura e indicazioni per avvicinarsi con nuovi strumenti allo spettacolo.

Sementerie Artistiche è una compagnia teatrale che gestisce l'omonimo spazio agri - culturale di creazione, formazi one e residenza artistica, nato all’interno di una azienda agricola nella campagna bolognese, come risposta al terremoto emiliano del 2012. Dalla necessità di ricostruire alcuni degli spazi dell'azienda agricola Valle Torretta è scaturita la possibilità di attivare anche una funzione culturale, oltre che agricola, in quel contesto. Da allora l'azienda e Sementerie convivono sviluppando progetti paralleli. L'ampiezza, la pluralità, l'apertura degli spazi in condivisione con l'azienda agricola permettono di o rganizzare eventi allargati di cui il teatro è il filo rosso, ma che offrono un'esperienza completa: la possibilità di mangiare insieme, “stare” nel luogo, abitarlo, anche solo per una sera. Le Sementerie sono aperte a diverse suggestioni e progetti con ar tisti e creativi italiani ed internazionali. La visione e? quella di un vero e proprio villaggio delle arti.

Programma.

Venerdì 8 luglio 2022: Sogno di una notte di mezza estate. Alle ore 21:00

Sabato 9 luglio 2022: #Pourparler. Alle ore 22:00

Mercoledì 13 luglio 2022: Un bès - Antonio Ligabue. Alle ore 22:00

Venerdì 15 luglio 2022: Gli altri - indagine sui nuovissimi mostri. Alle ore 22:00

Sabato 16 luglio 2022: Sogno di una notte di mezza estate - II REPLICA. Alle ore 21:00

Mercoledì 20 luglio 2022: Sogno di una notte di mezza estate - III REPLICA. Alle ore 21:00

Venerdì 22 luglio 2022: La cella di seta. Alle ore 22:00

Sabato 23 luglio 2022: Lei Lear. Alle ore 22:00

Mercoledì 27 luglio 2022: Istanbul beat. Alle ore 22:00

Venerdì 29 luglio 2022: Sogno di una notte di mezza estate - IV REPLICA: Alle ore 21:00

Sabato 30 luglio 2022: Wonderboom. Alle ore 22:00

Mercoledì 3 agosto 2022: La vita salva. Alle ore 22:00

Domenica 7 agosto 2022: El loco y la camisa. Alle ore 22:00