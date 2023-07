"Notturno bolognese- un custode, un cantastorie e un umarèl"

Ritornano il custode notturno della Certosa burbero e divertente, il cantastorie della Bologna di ieri e di oggi amante dei cimiteri e l’umarèl per antonomasia rimasto chiuso dentro anche questa volta.

Ascolteremo storie di uomini illustri che riposano in questo luogo, impareremo magari nuovi vocaboli dialettali dal cantore della “bolognesità” e solidarizzeremo con le problematiche della terza età. Nuove storie, nuove cante, stesso divertimento, per portare in un luogo di pianto e nostalgia un sorriso educato e mai irriverente. Con Fausto Carpani e Gian Piero Sterpi. Audio e luci Daniele Cremonini, organizzazione e logistica Alessia De Pasquale.





Prenotazione obbligatoria a alessiadepasquale@hotmail.it oppure al 349 3054496.