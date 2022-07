Notturno bolognese...un custode, un cantastorie e un umarèl!

Storie, canzoni e strani personaggi in una calda notte bolognese alla Certosa. Un custode, insofferente ai turni notturni, dà inizio allo spettacolo parlando delle vicissitudini del suo lavoro e finisce poi per raccontare curiosità su personaggi storici e artisti legati a Bologna. Un cantastorie, rimasto chiuso nella Certosa con la sua chitarra, si lascia ispirare da questi personaggi e propone al pubblico le sue “cante” in italiano e dialetto bolognese. Un umarèl, persosi nella Certosa, ne approfitta per condividere col pubblico problematiche legate alla terza età: dal cantiere alla bocciofila. Con Gian Piero Sterpi, attore comico e cabarettista; Fausto Carpani, cantore della Bologna di ieri e di oggi premiato con il Nettuno d'oro.





