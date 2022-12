"Novella degli scacchi" di Stefan Zweig

Un avvocato austriaco arrestato dalla Gestapo si dedica nella prigione al gioco degli scacchi per non impazzire; subisce però un collasso psichico, per cui è rimesso in libertà. Immediatamente prima del 1939 incontra durante una crociera translatlantica, un giovane campione jugoslavo di scacchi; fa partita patta la prima volta, sta vincendo la seconda partita, ma l'enorme sforzo che si deve imporre, produce un nuovo collasso. Il giovane, robusto ed inumano robot, risulta più forte del vecchio avvocato troppo sensibile e colto. E' un'altra volta la fine del <>.